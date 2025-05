Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Šampion v brazilském jiu jitsu obléká policejní uniformu

PLZEŇ – Prap. Andrej Jakoubek z obvodního oddělení policie na prestižním mezinárodním turnaji získal dvě zlaté medaile.

Pokud někdy zavítáte do plzeňské městské části Doubravka a potkáte hlídku policistů obvodního oddělení Plzeň 4, jistě by vás nenapadlo, že jeden z policistů je mezinárodním šampionem v brazilském jiu jitsu. Šestadvacetiletý praporčík Andrej Jakoubek totiž dosáhl skvělého sportovního úspěchu. V březnu letošního roku se stal přeborníkem na prestižním mezinárodním turnaji ve Vídni, kde získal ve své kategorii dvě zlaté medaile.

Stát se policistou byl jeho dětský sen, o sebeobranu se zajímá od svých patnácti let a právě brazilské jiu jitsu, které se zaměřuje na boj na zemi, pákové techniky a znehybnění soupeře, se stalo jeho vášní. „Sport mi pomohl zklidnit se, poznat sám sebe,“ říká. Pokud mu to čas dovolí, trénuje čtyřikrát týdně, kdy se věnuje hlavně silovým přípravám a sparingovým soubojům.

Techniky, které si během tréninků osvojil, mu často pomáhají i při výkonu služby. Přestože se nevyhnul sportovním zraněním a bolestem kloubů, nadšení a odhodlání mu zůstávají. Za zmínku stojí i jeho nejkratší zápas, který vyhrál za pouhých 11 sekund.

Policie České republiky si váží příslušníků, kteří reprezentují sbor i mimo svou službu a rozvíjejí se nejen profesně, ale i osobnostně. Gratulujeme k mimořádnému sportovnímu úspěchu a přejeme hodně zdraví a sil do dalších sportovních soubojů!



por. Dagmar Mifková

23. května 2025

