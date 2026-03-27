Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
S vozidlem skončil v korytě řeky
Hrozivě vypadající nehoda se obešla bez zranění.
V korytě řeky skončil se svým vozidlem senior z Chomutova, který ve čtvrtek kolem poledne nezvládl odbočovací manévr, když vjížděl z ulice Bezručova do ulice Kostelní. Podle policistů nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a dané situaci, v důsledku čehož vyjel vpravo mimo vozovku, přejel travnatou plochu i dřeviny a vjel do koryta Chomutovky. Vozidlo tam neskončilo celé, jeho zadní část se zachytila o betonový břeh. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, řidič však byl pro jistotu převezen do nemocnice k vyšetření. Policisté se seniorem provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní. Škoda na vozidle byla předběžně odhadnuta na 50 tisíc korun, k tomu řidič za jeho prohřešek obdržel i pokutu. Snad si bude pamatovat, že spěchat při řízení auta se nemusí vyplatit.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
27. března 2026