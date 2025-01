Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

S více jak třemi promile přejel do protisměru

JABLONECKO – Řidič pod vlivem alkoholu nezvládl řízení, přejel do protisměru a narazil do protijedoucího vozidla.

Včera v půl šesté odpoledne se stala dopravní nehoda na silnici první třídy číslo deset v Desné v ulici Krkonošská. Padesátiletý řidič s vozidlem VW Passat jel ve směru od Tanvaldu, kde po projetí levotočivé zatáčky nezvládl řízení, přejel do protisměru a čelně se střetl s protijedoucím vozem Hyundai Tucson, do kterého ještě zezadu narazil řidič s vozidlem Škoda Octavia, jenž nestačil reagovat na aktuálně vzniklou situaci na silnici. Alkohol u řidičů vozidel Hyundai Tucson a Škoda Octavia policisté vyloučili na místě provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Ovšem u řidiče vozu VW Passat při dechové zkoušce už naměřili pozitivní hodnotu, a to 3,81 promile alkoholu. Řidič s tímto výsledkem souhlasil a lékařské vyšetření spojené s odběrem krve již nepožadoval. Byl také jediným, který při této události utrpěl zranění. Posádka zdravotníků ho převezla na vyšetření do jablonecké nemocnice. Předběžná výše způsobené škody přesáhla částku dvou set tisíc korun. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří i nadále šetří veškeré okolnosti dopravní nehody, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.





20. 1. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

