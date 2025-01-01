Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
S více jak se třemi promile alkoholu usedla za volant
Chtěla pokračovat v jízdě, vozidlo ji bylo odtaženo.
Začátkem minulého týdne krátce před devatenáctou hodinou přijali policisté oznámení o dopravní nehodě dvou osobních vozidel na Znojemsku. Do oznamovatelky narazilo druhé auto zezadu a řidička, která dopravní nehodu zavinila, byla agresivní a vulgárně ji napadala. Na místo přijíždí dopravní policisté, kteří po chvílí znají příčinu srážky. U obou řidiček byla provedena dechová zkouška. U oznamovatelky s negativním výsledkem, ale u řidičky, která nehodu zavinila, se hodnota vyšplhala přes tři promile. Ženě byl zadržen řidičský průkaz fikcí a také ji byla zakázána další jízda. Na toto zareagovala pár peprnými poznámkami, které ukončila slovy, že ji to nezajímá a prostě, že pojede pryč. Policisté nechali vůz odtáhnout a žena se bude zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky.
nprap. Petra Hrůzová, 18. srpna 2025