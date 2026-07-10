Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
S větrem v zádech, ale s rozumem v hrsti aneb jak přežít cyklosezónu bez šrámů a pokut
Než tedy šlápnete do pedálů, mrkněte na rychlý checklist, jak zůstat v bezpečí a v pohodě.
Slunce svítí, kolo připravené a vy už se vidíte, jak svištíte z kopce s větrem o závod. Cyklovýlety jsou pecka, ale aby se skvělý den nezvrátil v přivolávání vrtulníku nebo nějaký spor, vyplatí se znát pár nepsaných/psaných pravidel.
Plánování a příprava (než vůbec vyjedete)
- Dobře naplánovaná trasa je základ: Trasu si naplánujte podle toho, jakou máte kondičku. A pokud jedete ve skupině, tempo vždycky diktuje ten nejpomalejší. Ve dvou se to lépe táhne, ale honit ego na několika kilometrovém krpálu hned první víkend v sezóně končí buď „infarktem“ nebo „rozvodem“.
- Počasí na horách je proměnlivé: Sledovat počasí přes aplikace někdy nestačí. Azuro dole v údolí neznamená, že nahoře na hřebenech nezačnou během deseti minut „padat trakaře“. Raději si přibalte i větrovku.
- Sdělte rodině nebo kamarádům, že vyrážíte do terénu: Řekněte někomu doma nebo v kempu kam přesně jedete a kdy se plánujete vrátit. Kdyby se cokoli stalo, záchranáři budou vědět, kde vás mají začít hledat.
- Pitný režim a něco na zub: Nezapomínejte na pitný režim a mějte po ruce něco malého k snědku, ať neztratíte balanc a jízda nekončí dřív, než jste chtěli. Pokud užíváte léky, vezměte si je s sebou.
- Osobní bezpečnost a viditelnost: reflexní prvek – viditelný štít. Jeho absence za nesnížené viditelnosti je klíčová. Být viděn znamená přežít. Reflexní vesta, doplňky na oblečení nebo batohu a správně fungující osvětlení bicyklu (vpředu bílé, vzadu červené) mohou zabránit tragédii.
- I kontrola „podvozku“ se vyplatí: mějte po ruce i malou sadu na opravu, počítejte i s variantou technické kolize při jízdě, vláčet se zbytek trasy na rameni s defektem na kole není žádná zábava – jen pro otrlé jedince.
Na stezce (jak se nechovat jako slon v porcelánu)
- Zákazy nejsou pro legraci: Pokud je cesta zavřená nebo tam platí zákaz vjezdu cyklistů, má to svůj důvod (těžba dřeva, chráněná příroda, nebezpečný úsek). Nepřivolávejte si zbytečné potíže - nepoznané je sice lákavé, ale držte se bezpečně značených tras a nesjíždějte do neznámého terénu.
- Mějte oči na stopkách: Sledujte značky a občas mrkněte do mapy v mobilu. Zabloudit v hustém lese s vybitým telefonem za soumraku je sice romantické, ale jenom ve filmu.
- Kolo musíte mít v ruce: Jezděte jen tak rychle, abyste dokázali bezpečně zabrzdit na vzdálenost, na kterou vidíte. Za nepřehlednou zatáčkou může jít rodinka s kočárkem nebo ležet spadlý strom.
- Přilba je základ, tečka: pro děti do 18 let je ze zákona povinná. Policisté však důrazně doporučují její nošení všem bez rozdílu věku. Chraňte si to nejcennější, co máte.
Když jde do tuhého (buďte připraveni)
- Štěstí přeje připraveným: Vyrazit do lesa bez nabitého telefonu je hazard. Mějte v mobilu staženou aplikaci Záchranka a uložte si číslo na Horskou službu (Šumava - 1210) . Do batohu přihoďte lékárničku – náplast, obvaz a malou desinfekci, nezaberou žádné místo, ale můžou zachránit den.
- Když se kolo náhle vzpříčí a terén jde proti vám: v případě úrazu nebo jiné naléhavé věci volejte záchranáře – aplikace Záchranka nebo Horskou službu či bezplatné tísňové linky 112, 155, 158, 150.
- Světlo na konci tunelu: Pokud se ztratíte - pomůže vyhledat tzv. traumabody – žluté cedulky s číslem na stromech nebo sloupku – jsou určeny pro vaši přesnou lokalizaci – nahlaste operátorovi na tísňové lince.
- Buďte lidi: Chovejte se ohleduplně k přírodě i k pěším turistům. Odpadky patří zpátky do batohu, ne do křoví.
A teď trochu té „policejní teorie“
Možná si říkáte, že na lesní stezce nebo cyklostezce jste pánem tvorstva a zákony zde pro vás neplatí. Omyl. Podle zákona o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) je cyklista považován za řidiče nemotorového vozidla. To znamená, že i na kole musíte dodržovat pravidla, dávat přednost a – co si budeme povídat – zapomenout na alkohol před jízdou i během ní. Jedno pěkně vychlazené na horské chatě zní sice lákavě, ale pokuta nebo (v horším případě úraz) za to nestojí.
Přejeme vám krásné zážitky z cyklovýletů, a abyste se vždy domů vrátili v pořádku!
por. Veronika Hokrová, DiS.
10. července 2026