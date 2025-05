Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

S třemi promile dvakrát havaroval v obci Rádlo

JABLONECKO – Řidič pod vlivem alkoholu jezdil ulicemi Rádla a dvakrát havaroval. Z místa první nehody ujel, né však daleko. Nakonec s vozidlem skončil ve sloupu elektrického vedení.

V sobotu 10. května večer se staly dvě dopravní nehody v obci Rádlo, kde ulicemi kolem půl osmé projížděl řidič, kterému později policisté naměřili hodnotu alkoholu v dechu 3,05 promile, s vozidlem Mazda 6. Tento muž jel nejprve po místní komunikaci, kde narazil do dřevěného plotu s kovovými sloupky a z místa události ujel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Avšak daleko nedojel. Po necelých pěti minutách vlivem rychlosti nezvládl řízení a ještě v obci Rádlo při průjezdu pravotočivé zatáčky vlivem rychlosti opět nezvládl řízení a narazil do sloupu elektrického vedení. Řidič po provedené dechové zkoušce s naměřenou hodnotou souhlasil a již další lékařské vyšetření spojené s odběrem krve nepožadoval. Policisté mu řidičský průkaz zadrželi na místě. Ke zranění osob naštěstí nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 255 tisíc korun. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří i nadále šetří veškeré okolnosti uvedených událostí, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.





12. 5. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

