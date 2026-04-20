S přispěním matky se stal závislým na hazardu
Mladistvý skončil v péči odborníků, jeho matka čelí trestnímu stíhání.
Obvinění z trestného činu ohrožování výchovy dítěte čelí žena středního věku z Chomutovska. Podle zjištění policistů měla dotyčná po dobu několika měsíců umožnit svému mladistvému synovi hraní hazardních her prostřednictvím on-line hracích přístrojů, které jsou vybaveny elektronickým zařízením, jež ovlivňuje výsledek sázkové hry a poskytuje peněžité výhry u sázkových kanceláří.
Mladík, jehož rodiče spolu nežijí, byl před časem soudem svěřen do péče otci. Svou matku však pravidelně navštěvoval a pobýval i u ní. Přestože dotyčná věděla, že její syn měl psychické problémy včetně sklonu k závislosti na hraní počítačových her, nejenže mu umožňovala hraní hazardních her, dokonce ho v této zálibě měla i podporovat. Podle informací zjištěných při prověřování totiž synovi měla poskytovat své přístupové údaje k herním účtům a opakovaně zasílat finanční prostředky určené ke hraní hazardních her. Dokonce se zajímala o průběh hry, a o výši případných výher a někdy mu i radila, jak má postupovat a pod jakou částku „již nemá jít“. Činila tak zřejmě z vlastní ziskuchtivosti, neboť po synovi požadovala podíl z výher.
Vše přitom začalo původně „nevinnou sázkou“ během mistrovství světa v ledním hokeji, kdy si žena chtěla vsadit na zápas, ale nevěděla, jak provést registraci u sázkové kanceláře. Požádala tedy o pomoc syna a ten jí jejím jménem a prostřednictvím její bankovní identity účet založil, takže znal její přihlašovací údaje k tomuto účtu. Později si všiml, že na těchto stránkách je také „kasino“, v němž pak spolu s matkou hráli hazardní hry. Někdy prý společně, „na střídačku“, jindy ho nechala hrát samotného. Následně založil další účty u různých sázkových kanceláří a on-line kasin vždy na jméno své matky a s jejím souhlasem. Na některých účtech hrál sám, jinde spolu s matkou, která mu poskytovala peníze na vklady. Byli domluveni, že pokud došlo k výhře, část peněz si nechá ona a část dostane on. Z výher tak měl mladík obdržet částky kolem 500 korun, které prý použil na nákup nějakých drobností anebo je znovu vložil do hazardních her. Kolotoč hraní se začal roztáčet čím dál víc a v určitém období hrál chlapec denně. Došlo to až do situace, kdy se stal na hraní hazardních her závislým. Sám uvedl, že závislost na sobě pociťoval, neboť hraní upřednostňoval před běžnými věcmi. Z důvodu vzniklé závislosti pak musel mladistvý absolvovat několik sezení s psychiatrem a adiktologem, byl umístěn v ústavní péči a léčil se v terapeutické komunitě pro závislé osoby.
Trestně stíhané matce hrozí u soudu v případě uznání viny za popsané jednání trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do pěti let.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
20. dubna 2026