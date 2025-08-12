Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
S policií bezpečně i o prázdninách
Letní tábory nejsou jen o hrách v přírodě a koupání v rybníku. Mnoho z nich si letos zpestřilo program i návštěvou Policie České republiky, která pro děti připravila nejen poutavou ukázku výstroje, ale také spoustu důležitých informací o bezpečnosti.
Během návštěvy policisté dětem ukázali, jak vypadá jejich služební výstroj, včetně taktických vest, pout, svítilen nebo radiostanic. Největší úspěch ale tradičně sklidil služební automobil, který si děti mohly zblízka prohlédnout – posadit se dovnitř, vyzkoušet výstražná světla i sirénu a dozvědět se, k čemu všemu se policejní vůz využívá.
Součástí programu bylo i povídání o bezpečnosti při jízdě nejen na kole. Policisté dětem vysvětlili, proč je důležité nosit cyklistickou helmu, jak má být správně nasazená a co všechno může při pádu zachránit. Nechyběla ani připomenutí pravidel silničního provozu – děti se učily, jak se chovat na přechodu, proč dávat pozor u silnice a jak být dobře vidět.
Vzhledem k tomu, že prázdniny jsou obdobím, kdy se děti často pohybují venku bez přímého dozoru dospělých, policisté s nimi mluvili také o tom, jak se chovat bezpečně při hrách v přírodě, u vody nebo při setkání s cizími lidmi.
Preventistka si pro děti připravila také zábavné soutěže a mohly si tak vyzkoušet, že policejní výstroj není zrovna lehoučká jako pírko. Vyzkoušely si různé hlavolamy, díky nim si zopakovaly telefonní čísla na IZS a další zábavné kvízy.
Policie na táborech nejen baví, ale hlavně učí. Děti odcházejí s novými zážitky, větším respektem k práci policistů a hlavně s důležitými informacemi, které jim mohou během prázdnin pomoci zůstat v bezpečí.
ÚO Rakovník
12. srpna 2025
prap. Veronika Cafourková