Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

S policií bezpečně i o prázdninách

Letní tábory nejsou jen o hrách v přírodě a koupání v rybníku. Mnoho z nich si letos zpestřilo program i návštěvou Policie České republiky, která pro děti připravila nejen poutavou ukázku výstroje, ale také spoustu důležitých informací o bezpečnosti. 

Během návštěvy policisté dětem ukázali, jak vypadá jejich služební výstroj, včetně taktických vest, pout, svítilen nebo radiostanic. Největší úspěch ale tradičně sklidil služební automobil, který si děti mohly zblízka prohlédnout – posadit se dovnitř, vyzkoušet výstražná světla i sirénu a dozvědět se, k čemu všemu se policejní vůz využívá.

Součástí programu bylo i povídání o bezpečnosti při jízdě nejen na kole. Policisté dětem vysvětlili, proč je důležité nosit cyklistickou helmu, jak má být správně nasazená a co všechno může při pádu zachránit. Nechyběla ani připomenutí pravidel silničního provozu – děti se učily, jak se chovat na přechodu, proč dávat pozor u silnice a jak být dobře vidět.

Vzhledem k tomu, že prázdniny jsou obdobím, kdy se děti často pohybují venku bez přímého dozoru dospělých, policisté s nimi mluvili také o tom, jak se chovat bezpečně při hrách v přírodě, u vody nebo při setkání s cizími lidmi.

Preventistka si pro děti připravila také zábavné soutěže a mohly si tak vyzkoušet, že policejní výstroj není zrovna lehoučká jako pírko. Vyzkoušely si různé hlavolamy, díky nim si zopakovaly telefonní čísla na IZS a další zábavné kvízy.

Policie na táborech nejen baví, ale hlavně učí. Děti odcházejí s novými zážitky, větším respektem k práci policistů a hlavně s důležitými informacemi, které jim mohou během prázdnin pomoci zůstat v bezpečí.

ÚO Rakovník
12. srpna 2025
prap. Veronika Cafourková

Odkazy do noveho okna

Příměstský tábor

Příměstský tábor 

Detailní náhled

Příměstský tábor

Příměstský tábor 

Detailní náhled

Příměstský tábor

Příměstský tábor 

Detailní náhled

Příměstský tábor

Příměstský tábor 

Detailní náhled

Příměstský tábor

Příměstský tábor 

Detailní náhled

Tábor Šlovice

Tábor Šlovice 

Detailní náhled

Tábor Šlovice

Tábor Šlovice 

Detailní náhled

Tábor Šlovice

Tábor Šlovice 

Detailní náhled

Tábor Šlovice

Tábor Šlovice 

Detailní náhled

Tábor Jesenice

Tábor Jesenice 

Detailní náhled

Tábor Jesenice

Tábor Jesenice 

Detailní náhled

Tábor Jesenice

Tábor Jesenice 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 