Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
S plynovkou do hospody
Skončil v cele.
Na mikulášský pátek ve večerních hodinách spěchali mostečtí policisté do jedné z restauračních provozoven v ulici Lipová, ve které došlo ke střelbě z pistole. Vše začalo nevinně, posezením v hospodě u piva. Vypitý alkohol pravděpodobně sehrál důležitou roli v chování jednoho z hostů. Ten u stolu mezi svými známými vytáhl plynovku. S tou se nejprve chlubil a ukazoval ji ostatním hostům. Naštěstí zbraní na nikoho nemířil. Zřejmě měl ale nutkání ukázat, co umí. Otočil se směrem ke zdi, zmáčkl spoušť a ozvala se rána. Následovala slovní hádka mezi návštěvníky. Při té měl střelec údajně hrozit mladému hostovi, který seděl také u stolu. To se ale nelíbilo přítomnému otci, který se rozhodl vzít zákon co svých rukou. Táta vyšel před provozovnu a dřevěnou židlí měl rozbít skleněnou výplň pátých dveří zaparkovaného Volva. Tím způsobil několika tisícovou škodu. Vozidlo patřilo právě střelci. Situaci na místě uklidnil až příjezd policejních hlídek. Strážci zákona oba muže zadrželi a vzhledem k jejich podnapilému stavu převezli do cely. Policisté zajistili i plynovou pistoli. Po vystřízlivění si 48letý střelec převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a v případě uznáni viny mu hrozí až tři roky ve vězení. Druhý zadržený muž ve věku 42 let je podezřelý ze spáchání poškození cizí věci. Tomu hrozí za mřížemi o dva roky méně.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
8. prosince 2025