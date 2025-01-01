Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
S placením se neobtěžovali
Hrozí jim až tři léta za mřížemi.
Policisté v uplynulých dnech objasnili více než dvě desítky sériových krádeží na Uherskohradišťsku, které měli na starosti dva známí výtečníci. Jeden z nich, třicetiletý muž, chodil průběžně od září navštěvovat obchody s potravinami a drogérií. Ani v jednom případě se však neměl k placení. Svým jednáním způsobil škody za téměř třicet tisíc korun. Nezávisle na sobě kradl i druhý pětadvacetiletý muž. Způsobil téměř totožnou škodu jako jeho kolega. Na seznamu měli oba podobný sortiment. Většinou se jednalo o alkohol, drogerii, ale nepohrdli ani jízdním kolem nebo koloběžkou. Oba přitom byli v minulosti již za stejnou trestnou činnost odsouzeni.
Oběma výtečníkům nyní hrozí za trestný čin krádež až tři léta za mřížemi.
23. prosince 2025, por. Radomír Šiška, DiS.