Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
S penisem v ruce obtěžoval ženy
Kriminalisté pátrají po neznámém muži, který obtěžoval ženu na ulici a poté na ni vytáhl svůj penis. Poškozených může být více.
Poškozená šestapadesátiletá žena venčila 21. března v nočních hodinách svého psa, když k ní v ulici Malířská přistoupil cizí muž a začal ji oslovovat. Po chvíli ji objal kolem ramen a snažil se ji políbit, čemuž se poškozená ubránila, a muž poté z kalhot vytáhl svůj penis a začal před ní masturbovat. Vyděšená žena před výtržníkem naštěstí utekla do domu a uzamkla se a on po chvíli odešel neznámo kam.
Policisté z místního oddělení Letná zajistili kamerové záznamy, na kterých je celý skutek zachycen, a vyhodnocením dalších kamerových záznamů zjistili, že ten samý muž obtěžoval další ženu v ulici Milady Horákové přibližně dvacet minut předtím, tedy kolem půl třetí hodiny ranní. Policisté spolupracují s kriminalisty z 9. oddělení Prahy I a jelikož se jim podezřelého muže do současné doby nepodařilo vypátrat, žádají širokou veřejnost o pomoc. Podezřelý je tmavé pleti, přibližně sto osmdesát centimetrů vysoký a s největší pravděpodobností hovoří anglicky. Policisté pátrají i po další poškozené (na kamerách v zeleném kruhu), která věc neohlásila a její výpověď by velmi přispěla ke ztotožnění podezřelého.
Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
6. května 2026