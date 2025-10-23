Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
S nožem v ruce zaútočil na policisty
Olomoučtí kriminalisté v neděli 19. října zahájili trestní stíhání 38letého cizince, kterého obvinili ze zločinu násilí proti úřední osobě a přečinu výtržnictví.
Policejní hlídky v sobotu krátce po 22. hodině reagovaly na oznámení o podezřelém muži s dlouhým nožem v ruce, který se měl pohybovat poblíž Hodolanské ulice v Olomouci.
Policisté pohotovostního a eskortního oddělení a oddělení hlídkové služby muže na místě záhy vypátrali, ten se však ihned s nožem proti nim ohnal. Na jejich výzvy jak v češtině, tak ani v angličtině nereagoval a zasahující policisty ohrožoval. Po jednom z nich nůž dokonce hodil. Agresor i nadále kladl aktivní odpor. Z důvodu, že útočník stál u oken, nemohli použít služební zbraň. Proto proti němu použili slzotvorný prostředek. Následně 38letého muže zadrželi. Ten skončil v policejní cele a ze svého jednání se za přítomnosti tlumočníka zpovídal kriminalistům. Přesný důvod svého chování však nebyl schopný vysvětlit. Díky Interpolu kriminalisté zjistili, že obviněný má za sebou kriminální minulost, mimo jiné také napadení se zbraní nebo napadení policisty. Po provedení procesních úkonů podali státnímu zástupci podnět na vzetí muže do vazby, který soud akceptoval.
Nyní mu za uvedené trestné činy hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až šest let. Právní kvalifikace se může v průběhu vyšetřování ještě rozšířit.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
23. října 2025