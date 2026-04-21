S nákladním vozidlem zablokoval silnici
Dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem.
V pondělí krátce před jedenáctou hodinou dopolední jsme přijali oznámení o nákladním vozidle, které má blokovat pozemní komunikaci mezi obcemi Radošov a Velichov na Karlovarsku. Policisté dorazili na místo, kde se již mimo nákladní vůz nacházel šedesátiletý řidič. K žádné dopravní nehodě nedošlo, přičemž došlo zřejmě při otáčení k uvíznutí kamionu. U řidiče provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,83 promile. Ten na místě policistům uvedl, že alkohol pil až poté, co vystoupil z vozidla.
Kvůli přeložení nákladu a vyproštění zapadlého nákladního vozidla byla silnice uzavřena téměř sedm hodin. Když byl nákladní kamion vyproštěn, usedl před policisty šedesátiletý muž do nákladního vozidla a rozjel se po pozemní komunikaci směrem do obce Velichov. Vzhledem k tomu, že měl v dopoledních hodinách pozitivní dechovou zkoušku, rozhodli se ho policisté předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat. Dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem 1,95 promile. Na místě mu tak policisté zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz.
Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
nprap. Jan Bílek
21.4.2026