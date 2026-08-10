Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
S kradeným autem mířila do Chorvatska
K moři nedojela díky kvalitní mezinárodní spolupráci českých a rakouských policistů.
Ve čtvrtek 6. srpna sdělili jeseničtí policisté podezření z přečinu krádeže šestatřicetileté cizince.
Ta ve středu 5. srpna dopoledne odcizila klíče od automobilu Hyundai i 30, které nechal jejich majitel ležet volně na stole v jednom z hotelů v Jeseníku. Žena využila příležitost a klíčů se bez váhání zmocnila. Pak už jen stačilo najít venku na parkovišti správný vůz a hurá na cesty. S odcizeným automobilem si to zamířila na jih. Dle svých slov chtěla dojet až do Chorvatska. Cestou k rakouským hranicím se jí však rozsvítila kontrolka tankování, a tak byla nucena zastavit na čerpací stanici poblíž Mikulova. Jelikož neměla peníze, po natankování odjela bez zaplacení. To nenechal bez povšimnutí personál čerpací stanice, který újezd nahlásil břeclavským policistům. Ti následně zmapovali pohyb vozidla, které mířilo směrem k rakouským hranicím. Podle registrační značky automobilu dále zjistili, že vozidlo je kradené. Cestou mezinárodní spolupráce byla vyrozuměna rakouská policie, která automobil i s pachatelkou zadržela kousek za hranicemi s Rakouskem.
Díky rychlé a kvalitní práci policistů se ženu podařilo zadržet ještě ten samý den, kdy vozidlo odcizila. Za uvedený skutek krádeže jí hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi a dvouleté vyhoštění z území České republiky.
nprap. Mgr. Jaroslav Herzán
10. srpna 2026