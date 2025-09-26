Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
S cizí ještěrkou ujel 4 kilometry
Před svým nástupem do vězení se chtěl ještě projet.
V srpnu řešili tepličtí policisté kuriózní případ, kdy jim bylo z jedné firmy na Teplicku oznámeno zmizení vysokozdvižného vozíku v hodnotě téměř 700 tisíc korun. Než se rozeběhlo šetření policistů, volal zaměstanec firmy, že si vozík našli v obci vzdálené 4 kilometry od jejich firmy. Celý příběh započal, když si 38letý muž chtěl dle jeho slov vyzkoušet jízdu na tomto stroji. Zašel do firmy a půjčil si od nic netušícího zaměstnance tento vozík. Jelikož ve firmě je hodně zaměstnanců, nepřišlo mu na tom nic podezřelého. Po nějaké době mu však přišla od jeho známé na mobil fotka tohoto vozíku. Žena při pohledu z okna svého domu uviděla muže, který najel vysokozdvižným vozíkem mezi dvě auta a jelikož se zasekl o obrubník, nemohl vyjet. Vyrozuměla tedy svého známého, zda ještěrka není od nich z firmy. To už na místo vyjeli zaměstnanci v doprovodu policistů. Dotyčný řidič však do té doby z místa utekl. Věděl moc dobře proč, neboť měl v brzké době nástup do výkonu trestu za to, že jezdil vozidlem i přes uložený zákaz řízení. Ve vozíku však byly zajištěny stopy, které vedly k jeho identifikaci. Po jeho vypátrání byl umístěn do věznice, kam měl nastoupit a tamtéž mu bylo sděleno obvinění z neoprávněného užívání cizí věci a z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Pobyt ve věznici si tak svojí projížďkou ještě prodlouží.
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí