Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
S blížícími se Vánocemi posilují policisté výkon služby
Předvánoční nákupy aneb jak se vyhnout krádežím a podvodům. [VIDEO]
Jihomoravští policisté v souvislosti s předvánočním obdobím posilují výkon služby. Vyšší počet hlídek nebude k zaznamenání jen dnes při rozsvícení vánočních stromů v Brně, ale také v dalších dnech a i v jiných městech a nákupních centrech. V ulicích budou uniformovaní policisté i s dlouhými zbraněni, ale také kriminalisté (v civilu), kteří se zaměří na majetkovou trestnou činnost. U obchodních center zase dohlédneme zejména na dopravu, tak abychom ji mohli v případě potřeby usměrňovat a urychleně likvidovat případné dopravní nehody. Přes všechna naše opatření stále platí známé heslo: Obezřetnost se vyplatí!
mjr. Pavel Šváb, 21.11.2025
Na co bychom si měli dát v adventním období především pozor?
1. Pozor na kapsáře, kteří cílí na dav v obchodních centrech, na vánočních trzích i v prostředcích hromadné dopravy. Všechna tato místa jsou ideálním prostředím pro kapsáře a určitě není dobré jim to usnadňovat, proto doporučujeme:
- Kabelku či batoh mějte vždy uzavřené a pod kontrolou, nespouštějte je ani na chviličku z očí, zvláště ne v nákupních vozících, kde bývají velmi snadným cílem.
- Peněženku, mobil a doklady nenoste v zadních kapsách, raději si je schovejte do vnitřní kapsy oděvů, které lze uzavřít.
- Při manipulaci s peněženkou dbejte na to, abyste si ji neodložili mimo svůj dosah a nezůstala tak bez dozoru, po zaplacení nákupu si ji raději ihned uschovejte.
2. Opatrnost při online nakupování se určitě vyplatí. Před Vánoci se zvyšuje počet podvodných internetových obchodů, které lákají na podezřele nízké ceny. Proto doporučujeme, abyste si vždy prověřili recenze e-shopu z více zdrojů, sledujte dobu fungování a kontaktní údaje.
- Nedůvěřujte prodejcům, kteří umožňují pouze platbu předem, mohlo by se stát, že objednané zboží nedorazí.
- V žádném případě neposílejte fotografie platební karty ani jiné citlivé údaje.
- Dbejte na to, aby web obsahoval zabezpečené připojení (https) a měl uvedené kompletní kontaktní údaje.
- Při nákupu přes bazary preferujte osobní předání, zejména u dražších věcí.
- K ověření věrohodnosti internetového prodejce lze využít i stránky, které upozorňují na rizikové e-shopy (např. www.coi.cz)
3. Pozor na podvodné balíčky, kdy podvodníci využívají předvánočního shonu a rozesílají balíčky na dobírku, které si lidé ve skutečnosti neobjednali. Více o této problematice se dočtete v našem článku .
4. Úschova nákupů a věcí v autě. Pamatujte na základní pravidlo: „Auto není trezor“. Krádeže věcí z vozidel mohou být v tomto období častější, proto doporučujeme:
- Nenechávejte tašky, dárky či elektroniku viditelně ve vozidle. Platí to i pro krátké zastávky.
- Pokud musíte věci uložit do kufru, udělejte to ještě před příjezdem na parkoviště.
- Vozidlo vždy uzamkněte, i při krátkém odchodu a nezapomínejte ani na úplné uzavření oken u vozidla. Před samotným odchodem si ověřte, že se vozidlo skutečně uzamklo a všechna okna jsou uzavřena.
- Parkujte na frekventovaných místech a využívejte osvětlená parkoviště.
5. Pozor na nátlakové techniky při „výhodných“ nabídkách. Časté jsou také případy pouličních prodejců, kteří nabízí „poslední kus“ nebo „výjimečnou akci“, a to především na větších parkovištích u nákupních center. I ta nejúžasnější nabídka se může stát zklamáním.
- Nenechte se tlačit do okamžitého nákupu a zvažte, zda nabízené zboží skutečně potřebujete. Nekvalitní nebo předražené zboží často nelze reklamovat tak snadno jako v běžných obchodech.
Předvánoční období má být časem klidu a radosti. Dodržováním základních preventivních zásad můžete výrazně snížit riziko, že se stanete obětí trestné činnosti. Policie bude v adventním čase posilovat hlídkovou činnost v obchodních centrech i na veřejných prostranstvích, nicméně nejúčinnější obranou zůstává obezřetné chování každého z nás.
Pokud potřebujete konzultaci nebo chcete nahlásit podezřelé jednání, obraťte se na linku 158 nebo nejbližší služebnu Policie České republiky.
mjr. Miroslav Měchura, 21. listopadu 2025