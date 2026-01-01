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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

S automobilem jela v Horní Bečvě po stezce pro chodce

Nadýchala přes tři promile. 

V sobotu krátce před půlnocí přijali policisté oznámení o vozidle, které dle oznamovatele jelo po stezce pro chodce vedoucí po břehu vodní nádrže Horní Bečva. Přivolané policejní hlídky na místě opravdu našly osobní automobil, a kromě svědků ztotožnily i dvě osoby, které se u vozidla pohybovaly. K řízení automobilu se doznala jednačtyřicetiletá žena, která po hádce s partnerem v kempu usedla v podnapilém stavu do vozu a odjela s ním. Najela ovšem na nedalekou stezku pro chodce, která pro ni po několika desítkách metrů byla natolik úzká, že levým bokem auta narazila do dřevěného oplocení.
Vše se naštěstí obešlo bez zranění a také materiální škody nebudou nijak zásadní, Přesto si žena zadělala na řádné problémy, neboť je nyní podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Krátce po příjezdu policistů totiž nadýchala 3,46 promile alkoholu.

13. července 2026, nprap. Petr Jaroš

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