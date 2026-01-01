Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
S autem skončil ve vinohradu
Řidič nadýchal více jak čtyři promile.
Ve středu odpoledne zasahovali policisté a záchranáři u dopravní nehody na Břeclavsku. Řidič osobního auta tam nezvládl řízení, dostal smyk a jeho vůz skončil až ve vinohradu na protější straně silnice. Při havárii poškodil dopravní značení a oplocení. Podle svědků po nárazu z vozu vystoupil a lehl si na krajnici, kde vyčkal na příjezd složek integrovaného záchranného systému. S šoférem byla provedena dechová zkouška. Už při samotné komunikaci s hlídkou bylo jasné, že je pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška to okamžitě potvrdila.
Výsledek překvapil i zkušené policisty. První zkouška ukázala výsledek 3,77 promile, druhá byla ještě vyšší. Třiapadesátiletý řidič nadýchal krátce po šestnácté hodině, více jak čtyři promile alkoholu. Muž uvedl, že si dal jen dvě deci vodky v poledne a poté údajně už nepil.
Řidiči byl zadržen řidičský průkaz a záchranáři byl převezen do nemocnice na ošetření a k odběru krve. Nyní se bude zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky.
naprap. Petra Hrůzová, 11. února 2026