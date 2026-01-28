Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Rychnovští dopraváci v akci

Během chvíle šest překročení rychlostí. 

Foto PČR.jpgFoto PČR.jpgRychnovští dopravní policisté se včera dne 27. ledna zaměřili na kontrolu dodržování rychlostních limitů. Měřili rychlost nejen v obci, ale také na silnici II/298 mezi Opočnem a Očelicemi, na silnici I/11 mezi Kostelcem nad Orlicí a Vamberkem a také v obci Čestice. Řidiči, kteří projížděli v těchto úsecích a rychlost překročili, dohled policistů nejen finančně „pocítili“. Policisté udělili šesti řidičům pokuty v příkazním řízení za celkem 13 tisíc korun.

Dva řidiče policisté zastavili na obchvatu Opočna, kde je povolená rychlost 90 km/h. Jednatřicetiletý řidič vozidla zn. Škody Octavia zde jel rychlostí 130 km/h a osmnáctiletý řidič Mazdy 118 km/h. Další tři přestupky se odehrály na obchvatu Doudleb nad Orlicí na silnici I/11. Nejvýraznější překročení tam policisté naměřili šestatřicetiletému řidiči Škody Superb, který jel rychlostí 131 km/h v úseku s povolenou devadesátkou. K překročení rychlosti došlo také v obci Čestice, kde čtyřicetiletý řidič vozidla zn. Renault jel 65 km/h.

Policisté budou v podobných kontrolách pokračovat i nadále, protože právě nedodržování rychlostních limitů patří mezi nejčastější příčiny tragických dopravních nehod.

28. ledna 2026
por. Mg. Andrea Muzikantová

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 