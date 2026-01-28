Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Rychnovští dopraváci v akci
Během chvíle šest překročení rychlostí.
Foto PČR.jpgRychnovští dopravní policisté se včera dne 27. ledna zaměřili na kontrolu dodržování rychlostních limitů. Měřili rychlost nejen v obci, ale také na silnici II/298 mezi Opočnem a Očelicemi, na silnici I/11 mezi Kostelcem nad Orlicí a Vamberkem a také v obci Čestice. Řidiči, kteří projížděli v těchto úsecích a rychlost překročili, dohled policistů nejen finančně „pocítili“. Policisté udělili šesti řidičům pokuty v příkazním řízení za celkem 13 tisíc korun.
Dva řidiče policisté zastavili na obchvatu Opočna, kde je povolená rychlost 90 km/h. Jednatřicetiletý řidič vozidla zn. Škody Octavia zde jel rychlostí 130 km/h a osmnáctiletý řidič Mazdy 118 km/h. Další tři přestupky se odehrály na obchvatu Doudleb nad Orlicí na silnici I/11. Nejvýraznější překročení tam policisté naměřili šestatřicetiletému řidiči Škody Superb, který jel rychlostí 131 km/h v úseku s povolenou devadesátkou. K překročení rychlosti došlo také v obci Čestice, kde čtyřicetiletý řidič vozidla zn. Renault jel 65 km/h.
Policisté budou v podobných kontrolách pokračovat i nadále, protože právě nedodržování rychlostních limitů patří mezi nejčastější příčiny tragických dopravních nehod.
28. ledna 2026
por. Mg. Andrea Muzikantová