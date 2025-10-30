Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Rychlý zásah policistů z hlídkové služby
Zadrželi muže, který měl u sebe nelegálně držený samopal a vyhrožoval, že si ublíží.
"Muž se zbraní, který vyhrožuje, že se zastřelí." To byly informace, které přijali policisté z oddělení hlídkové služby a z obvodního oddělení Čtyři Dvory v neděli 26. října dopoledne. Operační důstojník je vyslal na jedno českobudějovické sídliště, kde měl být v bytě panelového domu ozbrojený muž. Celkem čtyři hlídky okamžitě vyrazily na místo. Vybaveni balistickými prostředky a dlouhými zbraněmi policisté společně vstoupili do domu a zamířili do čtvrtého patra. Od oznamovatelky zjistili, že je muž stále v bytě. Následoval rychlý zákrok, při kterém policisté podezřelého zadrželi. Provedená dechová zkouška ukázala, že je muž pod vlivem alkoholu. Nadýchal více než 1,3 promile. Po ošetření zdravotníky byl muž umístěn do policejní cely.
Při prohlídce bytu pak policisté skutečně nalezli samopal vzor 58 s náboji a s dalšími doplňky ke zbrani. Jak posléze zjistili, zadržený muž není držitelem zbrojního průkazu. Případ si tak převzali policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory, kteří zahájili úkony trestního řízení. Muž (nar. 1976) je podezřelý z trestného činu nedovolené ozbrojování. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
