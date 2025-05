Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Rychlý zásah policistů v Ústí nad Labem zabránil plánovanému útoku

ÚSTECKÝ KRAJ - Jednadvacetiletá žena čelí obvinění z přípravy vraždy

Dne 4. května 2025 krátce po 19. hodině přijal operační důstojník na linku 158 oznámení, že mladá žena se chystá do obchodního centra v Ústí nad Labem s úmyslem někomu ublížit, neboť údajně slyší hlasy, které ji k tomu nabádají. Ačkoliv volající neznala její jméno, popsala její vzhled a chování, což okamžitě aktivovalo zásah složek Policie ČR. Díky rychlé reakci velitele policie, který prostřednictvím vysílačky efektivně zkoordinoval rozmístění všech hlídek po objektu, bylo obchodní centrum v krátké době pod plnou kontrolou.

Hlídka, která se pohybovala v blízkosti jídelní zóny, brzy zaznamenala osobu odpovídající popisu. Policisté k ní přistupovali s maximální obezřetností, neboť hrozilo, že může být ozbrojena. Po ověření totožnosti byla žena vyzvána, aby vyndala ruce z kapes. Na tuto výzvu nereagovala a schovávala ruce dále, proto hlídka použila donucovací prostředek – hrozbu namířenou služební zbraní – a vyzvala ji, aby si lehla na zem. Žena slovně odporovala, ale po opakované výzvě pokyn splnila. Když se snažila ruce opět ukrýt pod tělo, policisté důrazně přikázali, aby je natáhla před sebe. Na zemi jí poté byla nasazena pouta a při bezpečnostní prohlídce byl u ní nalezen kuchyňský nůž s čepelí o délce 14 centimetrů.

Zásah byl proveden naprosto profesionálně, klidně a bez újmy na zdraví jak pro přítomné občany, tak pro samotnou podezřelou. Klíčovou roli sehrál velitel policie, jehož rychlá rozhodnutí a jasná koordinace umožnily hlídkám přesné rozestavení a bezchybný zásah. Díky profesionálnímu zásahu policejních hlídek se podařilo předejít možnému tragickému činu.

Jednadvacetiletá žena byla na místě zadržena a vzhledem k jejímu psychickému stavu hospitalizována v psychiatrickém zařízení. Policejní vyšetřovatel jí sdělil obvinění ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu přípravy a podal podnět k návrhu na její vzetí do vazby. Dnes v dopoledních hodinách probíhalo vazební zasedání, kdy soudce tento napvrh akceptoval a obviněná žena byla eskortována do vazební věznice. V případě odsouzení jí hrozí trest odnětí svobody až na 20 let.

Ústí nad Labem 28. května 2025

por. Mgr. Veronika Hyšpleová

mluvčí policie Ústeckého kraje

