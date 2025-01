Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Rychlý doprovod do nemocnice

Ms kraj - policisté doprovodili řidiče, který spěchal s tatínkem do nemocnice

S naléhavou prosbou se obrátil předposlední den roku 2024 v dopoledních hodinách na dvojici policistů z oddělení silničního dohledu řidič, který zastavil hned poblíž hlídky. Po vystoupení muž spěchal za kolegy, kteří v obci Ostravice na Frýdecko-Místecku prováděli dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Policistům uvedl, že má v autě tatínka, který má s největší pravděpodobností mrtvici, a potřebuje se s ním urgentně dostat do nemocnice. Policisté nezaváhali, vyrozuměli operačního důstojníka a vozidlo doprovodili se zapnutými majáky několikakilometrovým úsekem až do nemocnice ve Frýdku-Místku. Zde přivolali zdravotnický personál a pomohli naložit pacienta na nosítka. Muž se tedy i díky policistům dostal rychle do zdravotnického zařízení, kde mu mohla být poskytnuta akutní péče.

Tento příběh má šťastný konec. Pán, který byl zdravotně indisponován, nyní napsal dopis, ve kterém také děkuje policistům za jejich lidský přístup a pomoc, která spolu s péčí zdravotníků přispěla k záchraně jeho života, jelikož jej postihla těžká mozková mrtvice.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková 17. ledna 2024

vytisknout e-mailem