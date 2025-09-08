Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Rychlost v obci překročil o dvojnásobek
Řidič motocyklu nerespektoval rychlostní omezení.
rychlost moto.png V uplynulých dnech se opět lounští policisté z dopravního inspektorátu zaměřili na rychlostní hříšníky v obcích, a to právě v důsledku vyššího počtu dopravních nehod, který se udál za poslední období mimo hlavní tahy. Tentokrát se dohled vydal do městysu Peruc, kde přistihl řidiče motocyklu, který překročil maximální dovolenou rychlost o dvojnásobek. Z tohoto důvodu se s dohledem strážců zákona nad místním provozem budete moci setkat i nadále.
Během zmíněného dohledu nad dodržováním maximální povolené rychlosti se ke hlídce, disponující laserovým přenosným radarem, přiřítil řidič motocyklu tovární značky BMW, a to rychlostí přesahující 100 km/h v místě, kde je dovolena maximální rychlost 50 km/h. Policisté toto jednostopé vozidlo vyzvali k zastavení na bezpečném místě a během silniční kontroly s dvaapadesátiletým mužem provedli dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. Dále dotyčnému sdělili, že přestupkového jednání, jehož se dopustil, nelze projednat na místě. Z tohoto důvodu sepsali oznámení o přestupku a zadrželi řidičský průkaz.
Ve výsledku měřící zařízení přestupci zaznamenalo rychlost 101 km/h. Ve správním řízení mu tedy hrozí pokuta až 25 tisíc korun, zákaz řízení až na 18 měsíců a 6 bodů do bodového systému.
8. září 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje