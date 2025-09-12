Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Rychlost řidiče dohnala
Rychlá jízda na Jičínsku řešena odebráním řidičského průkazu
Uprostřed tohoto týdne prováděli policisté z dálničního oddělení Hořice hlídkovou činnost zaměřenou na bezpečnost a plynulost silničního provozu v katastru obce Robousy na Jičínsku. Při kontrolách se zaměřovali mimo jiné i na dohled nad dodržováním nejvyšší dovolené rychlosti.
V dopoledních hodinách, středečního dne si policisté všimli vozidla Ford, které se pohybovalo na silnici I/16 směrem na Jičín. Policisté vozidlu naměřili rychlost 154 km/h v úseku mimo obec, kde je dovoleno maximálně 90 km/h. Řidič tak překročil limit o více než 60 km/h.
S 38letým řidičem vozidla byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Případ bude dále řešen ve správním řízení, kde řidiči hrozí pokuta až do výše 25 000 Kč, zákaz řízení a bodový postih.
Rychlostní limity nejsou doporučením, ale zákonným pravidlem, jehož porušení může vést nejen k vysokým finančním sankcím, bodovému postihu, ale i k odebrání řidičského oprávnění či zákazu řízení.
Připomínáme:
- V obci je maximální dovolená rychlost 50 km/h
- Mimo obec 90 km/h
- Na dálnici 130 km/h
Překročení těchto limitů může vést k okamžitému zadržení řidičského průkazu a zahájení správního řízení.
Bezpečná jízda chrání nejen řidiče samotné, ale i ostatní účastníky silničního provozu.
12. září 2025
prap. Mgr. Martin Stránský