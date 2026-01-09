Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Rychlost i alkohol za volantem

Řidič byl policisty zastaven v Hořicích. 

Dopravní policisté z Jičína během včerejšího odpoledne zastavili v obci Hořice řidiče, který porušil pravidla silničního provozu. Hlídka při dohledu nad bezpečností a plynulostí silniční dopravy, naměřila řidiči vozidla zn. Škoda Superb, rychlost jízdy 87 km/h v místě, kde je stanovena nejvyšší dovolená rychlost jízdy 50 km/h. Policisté proto vozidlo zastavili a přistoupili k silniční kontrole. Během ní provedli také dechovou zkoušku, aby ověřili, zda není řidič pod vlivem alkoholu. Zkouška ukázala hodnotu 0,31 promile alkoholu v dechu. Padesátiletému řidiči byla na místě zakázána další jízda a policisté mu zadrželi řidičský průkaz.

Celý případ bude dále postoupen do správního řízení, kde řidiči hrozí zákaz řízení až na 18 měsíců, pokuta až 25 000 Kč a bodový postih.

Policie ČR opakovaně upozorňuje všechny řidiče, aby dodržovali stanovené rychlostní limity a nikdy nesedali za volant pod vlivem alkoholu.

9. ledna 2026
por. Mgr. Martin Stránský

