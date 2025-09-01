Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Rychlost bere řidičáky

V horším případě i životy. Jezděte opatrně a respektujte pravidla. 

Na konci minulého týdne policisté z Dálničního oddělení Městec měřili rychlost nejen na dálnicic D35, ale i na silnici první třídy č. 36. Nejrychleji jedoucí změřené vozidlo byla Škoda Superb se čtyřiačtyřicetiletým řidičem. Rychlost 157 km/hod. v místě, kde je povolená devadesátka. O několik desítek minut později, také na silnici I/36, tentokrát vozidlo zn. Toyota Hilux s devětačtyřicetiletým řidičem. Naměřená rychlost 151 km/hod. Oba muži přišli na místě o řidičský průkaz.

Na dálnici D35 se o více jak sedmdesát kilometrů v hodině než dovoluje zákon pohyboval vůz zn. VW Touareg. V tomto případě policistům radar ukázal rychlost 207 km/hod. Pětačtyřicetiletý řidič také přišel o svůj řidičský průkaz, i když jen administrativně. Když totiž fyzicky nepředložíte řidičský průkaz, což dneska už nemusíte, policisté vám ho v případě porušení zákona zadrží tzv. administrativně. Výsledek je ale stejný jako u fyzického zadržení řidičského průkazu - nesmíte usednout za volat. 

Všem třem řidičům hrozí peněžitý trest ve výši 7 až 25 tisíc korun a zákaz řízení na 6 až 18 měsíců.

Nespěchejte, věnujte se řízení a myslete nejen na své zdraví a život.

1. září 2025
por. Mgr. Dita Holečková

Odkazy do noveho okna

rychlost 157 km/hod

rychlost 157 km/hod 

Detailní náhled

rychlost 151 km/hod

rychlost 151 km/hod 

Detailní náhled

překročení rychlosti na D35

překročení rychlosti na D35 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 