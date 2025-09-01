Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Rychlost bere řidičáky
V horším případě i životy. Jezděte opatrně a respektujte pravidla.
Na konci minulého týdne policisté z Dálničního oddělení Městec měřili rychlost nejen na dálnicic D35, ale i na silnici první třídy č. 36. Nejrychleji jedoucí změřené vozidlo byla Škoda Superb se čtyřiačtyřicetiletým řidičem. Rychlost 157 km/hod. v místě, kde je povolená devadesátka. O několik desítek minut později, také na silnici I/36, tentokrát vozidlo zn. Toyota Hilux s devětačtyřicetiletým řidičem. Naměřená rychlost 151 km/hod. Oba muži přišli na místě o řidičský průkaz.
Na dálnici D35 se o více jak sedmdesát kilometrů v hodině než dovoluje zákon pohyboval vůz zn. VW Touareg. V tomto případě policistům radar ukázal rychlost 207 km/hod. Pětačtyřicetiletý řidič také přišel o svůj řidičský průkaz, i když jen administrativně. Když totiž fyzicky nepředložíte řidičský průkaz, což dneska už nemusíte, policisté vám ho v případě porušení zákona zadrží tzv. administrativně. Výsledek je ale stejný jako u fyzického zadržení řidičského průkazu - nesmíte usednout za volat.
Všem třem řidičům hrozí peněžitý trest ve výši 7 až 25 tisíc korun a zákaz řízení na 6 až 18 měsíců.
Nespěchejte, věnujte se řízení a myslete nejen na své zdraví a život.
1. září 2025
por. Mgr. Dita Holečková