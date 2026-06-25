Rychlé zatčení na Filipínách
Díky válce s Iránem dlouhá cesta zpět.
Jen několik málo týdnů po srpnovém vydání zatykače na muže podezřelého z drogové trestné činnosti byl v září na Filipínách zadržen. Úzká spolupráce s kolegy z Interpolu Manila umožnila jeho bleskové zadržení a umístění do detenčního centra, kde muž čekal až do odletu v závěru minulého týdne.
Po úspěšném ukončení deportačního řízení zabránil dřívějšímu návratu do České republiky konflikt v Perském zálivu. Ten znamenal téměř úplné zastavení běžné letecké přepravy. Na konci minulého týdne však již na ruzyňském letišti přistálo letadlo, na jehož palubě byl nejen uprchlík, ale také několik Air Marshalů cizinecké policie a policista z české pobočky Interpolu. Uprchlík, kterému hrozí až 18 let trestu odnětí svobody, putoval z letiště před soudce a poté do vazby.
Stále lepší propojení policejních sborů sdružených v mezinárodní policejní organizaci Interpol umožňuje velmi rychlé prosazování práva prakticky všude na světě.
Dlouhodobá strategie posilování osobních vztahů s partnery prostřednictvím Interpolu je jedním z úkolů policistů z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci. Díky jejímu úspěšnému naplňování je e světě stále méně míst, kde se uprchlíci před českou justicí mohou cítit zdánlivě v bezpečí.
kpt. David Schön
25. června 2026