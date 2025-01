Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Rychle si to rozmyslel

VYŠKOVSKO: Pohotová výměna nakonec šoférovi nepomohla. /VIDEO/

Začátkem ledna se pokusil devětadvacetiletý řidič vyzrát nad vyškovskou hlídkou. Ta si večer na okraji Vyškova za volantem osobního automobilu povšimla jim dobře známého nenapravitelného muže. Jenomže po zastavení se uvnitř odehrál neskutečný artistický výkon, vmžiku se totiž řidič vyměnil se spolujezdcem. To samozřejmě nemohlo ujít pozornosti hlídce, přesto si původní šofér trval na svém, že jednoduše neřídil. Avšak první trhliny dostal tento téměř dokonalý plán, jakmile policisté zjistili, že šestapadesátiletý náhradník, se kterým se mladík vyměnil, nikdy nevlastnil řidičský průkaz. To starší muž okamžitě zařadil zpátečku a výpomoc příteli v nouzi si rychle rozmyslel. Jak hlídce uvedl, sám má svých problémů dost. Doznal tedy, že mu po zastavení společník doslova skončil do klína, a proto mu chtěl pomoci a vyměnili se. Důvod sportovního výkonu byl nasnadě. Nenapravitelný mladík měl totiž až do roku 2027 zákaz řízení motorových vozidel. Na místě kontroly se navíc bezdůvodně odmítl podrobit testu na drogy a na alkohol.

por. Petr Vala, 17. ledna 2025.

Související dokumenty Rychle si to rozmyslel.mp3

Velikost souboru: 2,5 MB / formát MP3



vytisknout e-mailem