Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Rychlá reakce zastavila podvodníky
Všímavost ochránila ženu před ztrátou úspor.
V úterý 2. prosince 2025 krátce po 11. hodině dopolední se zaměstnankyně základní školy na Hradecku stala obětí telefonního nátlaku, který obvykle končí tím, že se poškozený nechá přesvědčit o tom, že jsou jeho finanční prostředky ohrožené a je třeba je převést na „bezpečné místo“, a tím o své úspory přichází. Neznámý volající, který se představil jako policista, ženu přesvědčoval, že na její jméno je sjednáván úvěr a že musí okamžitě jednat. Pod vlivem strachu opustila pracoviště a pokračovala v komunikaci s podvodníky, což znemožnilo jejím kolegům i rodině se jí dovolat.
Díky pohotovosti dcery policisty, která pracuje na téže škole, se však situace vyvíjela jinak. Obrátila se na svého otce, zástupce vedoucího na oddělení hospodářské kriminality v Náchodě, který bez váhání kontaktoval operační středisko a zajistil vyslání nejbližší hlídky z dálničního oddělení Hořice do místa bydliště oběti. Policisté byli připraveni okamžitě zasáhnout a zabránit dokonání trestného činu. Ještě před příjezdem hlídky se podařilo ženě dovolat, policisté jí následně vysvětlili, že se jedná o podvodný scénář, a žena jejich rady přijala. Díky rychlé reakci zaměstnanců školy a profesionálnímu postupu policejních složek nevznikla žádná škoda.
Následující den se žena telefonicky obrátila přímo na policistu, který akci zorganizoval, aby mu osobně poděkovala za pomoc a nechala si vysvětlit podvodné, ale velice přesvědčivé mechanismy podvodníků, kterými se nechala oklamat. Příběh tím však neskončil. Dnes se uskutečnilo osobní setkání u plk. Mgr. Radka Bohuslava, ředitele územního odboru Náchod, který pozval ženu vystavenou podvodnému tlaku, zaměstnankyni školy, jež včas rozpoznala hrozící nebezpečí, a jejího otce – policistu, který s nasazením zorganizoval rychlý zásah. Setkání mělo za cíl poděkovat za pohotovou reakci a ochotu pomoci, ale také ukázat, že podobné příběhy mohou být cennou prevencí pro ostatní občany.
Plk. Mgr. Radek Bohuslav k tomu uvedl: „Tento případ jasně ukazuje, že všímavost a rychlá reakce mohou zachránit nejen finanční prostředky, ale i lidskou důvěru. Děkuji všem, kteří se podíleli na odvrácení podvodu. Věřím, že zveřejnění tohoto příběhu pomůže dalším lidem rozpoznat nebezpečí a včas se obrátit na policii.“ Podvedená žena se k poděkování připojila slovy: „Byla jsem přesvědčená, že jde o skutečného policistu. Teprve díky zásahu kolegyně a policie jsem pochopila, jak snadno se člověk může nechat oklamat. Doufám, že moje zkušenost pomůže ostatním, aby se podobným podvodům ubránili.“
Policie ČR apeluje na veřejnost, aby byla obezřetná, nevybírala peníze na základě telefonických instrukcí, nekomunikovala s neznámými volajícími, pokud si není jistá, kdo je na druhém konci, a v případě pochybností se obrátila na policii. Všímavost může ochránit nejen vás, ale i ostatní.
por. Karolína Macháčková
12.12.2025