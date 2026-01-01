Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Rychlá reakce policistů zabránila tragédii
Psychicky rozladěná žena uvedla, že chtěla skočit pod vlak.
Vyškovská hlídka v uplynulých dnech zasahovala u dramatické události, při které šlo o život mladé ženy.
Policisté přes tísňovou linku 158 přijali oznámení o psychicky rozrušené pětadvacetileté ženě, která se ve Smetanových sadech sebepoškozovala žiletkou k tomu údajně užila větší množství léků a začala odcházet k železniční trati.
Na místo ihned vyrazila nejbližší policejní hlídka. Během několika málo minut policisté ženu vypátrali ležící v křoví jen pár metrů od kolejí. Hlídce sdělila, že měla v úmyslu skočit pod vlak. Díky jejich rychlému a profesionálnímu zásahu se však podařilo zabránit tragédii.
Policisté okamžitě poskytli slečně první pomoc, stabilizovali její zdravotní stav a následně ji předali zdravotnické záchranné službě. Ta ji převezla do nemocnice k dalšímu ošetření.
por. Andrea Cejnková, 22. června 2026