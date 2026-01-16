Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Rychlá reakce policistů a práce služebního psa zabránily možnému neštěstí
Ve čtvrtek 15. ledna krátce před jednou hodinou ranní přijal operační důstojník na tísňové lince 158 oznámení od ženy, která uvedla, že se nachází v ubytovacím zařízení a má obavu o život svého kamaráda. Ten jí měl sdělit, že chce ukončit svůj život skokem pod projíždějící vlak, a následně z místa odejít.
Na základě oznámení byly na místo okamžitě vyslány policejní hlídky, včetně policisty se služebním psem Gambitem, který je speciálně vycvičený nejen na vyhledávání osob. Oznamovatelka policistům sdělila, že svého kamaráda naposledy viděla v prostoru železničního kolejiště za ubytovacím zařízením, kde se měl pokusit vylézt na sloup vysokého napětí. To se mu nepodařilo a následně odešel za kolejiště, kde se jí ztratil z dohledu. Policistům zároveň upřesnila směr jeho dalšího pohybu.
Policisté ihned zahájili pátrání v přilehlém terénu. Po krátké chvíli se služebnímu psovi Gambitovi podařilo zachytit pachovou stopu hledaného muže. Ten byl následně nalezen za kolejištěm v lesním porostu mezi stromy. Naštěstí nebyl zraněný ani v bezprostředním ohrožení života.
Dvaatřicetiletého muže si na místě převzala zdravotnická záchranná služba.
Díky skvělé spolupráci všech zasahujících policejních složek, přičemž významnou roli sehrál služební pes Gambit, jehož schopnost vypracovat pachovou stopu byla klíčová pro nalezení muže v nepřehledném terénu, se podařilo předejít možnému neštěstí.
por. Michaela Raindlová
16. ledna 2026