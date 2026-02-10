Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Rychlá jízda ve Vrchlabí
Řidiči hrozí vysoká pokuta i zákaz řízení.
Včerejšího dne policisté z Dopravního inspektorátu v Trutnově prováděli dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na pozemních komunikacích se zaměřením na kontrolu dodržování maximální dovolené rychlosti jízdy v obci Vrchlabí. V odpoledních hodinách změřili 51letého řidiče vozidla značky Škoda, který jel obcí, kde je nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h, téměř 100 km/h. Muži byla naměřena rychlost 97 km/h.
Policisté na místě řidiči zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Případ bude oznámen správnímu orgánu k projednání, přičemž řidiči hrozí pokuta až 25 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel od 6 do 18 měsíců.
10. února 2026
por. Mgr. Martin Stránský