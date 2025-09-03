Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Rychlá jízda v obci na Jičínsku

Policisté naměřili 93 km/h, muž přišel o řidičský průkaz. 

Dopravní policisté během včerejší hlídkové činnosti v obci Rokytňany na Jičínsku zaznamenali závažné porušení pravidel silničního provozu. Řidič osobního vozidla značky Škoda jel obcí s dovolenou „padesátkou“, rychlostí 93 km/h, čímž překročil povolený limit o více než 40 km/h.

Jednalo se o 41letého muže, který byl na místě podroben dechové zkoušce na alkohol – ta byla negativní. I přesto mu policisté zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Případ bude dále řešen ve správním řízení, kde řidiči hrozí pokuta až 25 000 Kč, zákaz řízení až na 18 měsíců a bodový postih.

Policie důrazně apeluje na všechny řidiče, aby dodržovali stanovené rychlostní limity. Vysoká rychlost v obcích představuje vážné riziko zejména pro chodce a cyklisty. Na dálnicích pak výrazně zvyšuje pravděpodobnost vážných nehod při náhlé změně dopravní situace.

Bezpečná jízda začíná odpovědným přístupem za volantem.

3. září 2025
prap. Mgr. Martin Stránský

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 