Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Rychlá jízda v obci na Jičínsku
Policisté naměřili 93 km/h, muž přišel o řidičský průkaz.
Dopravní policisté během včerejší hlídkové činnosti v obci Rokytňany na Jičínsku zaznamenali závažné porušení pravidel silničního provozu. Řidič osobního vozidla značky Škoda jel obcí s dovolenou „padesátkou“, rychlostí 93 km/h, čímž překročil povolený limit o více než 40 km/h.
Jednalo se o 41letého muže, který byl na místě podroben dechové zkoušce na alkohol – ta byla negativní. I přesto mu policisté zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Případ bude dále řešen ve správním řízení, kde řidiči hrozí pokuta až 25 000 Kč, zákaz řízení až na 18 měsíců a bodový postih.
Policie důrazně apeluje na všechny řidiče, aby dodržovali stanovené rychlostní limity. Vysoká rychlost v obcích představuje vážné riziko zejména pro chodce a cyklisty. Na dálnicích pak výrazně zvyšuje pravděpodobnost vážných nehod při náhlé změně dopravní situace.
Bezpečná jízda začíná odpovědným přístupem za volantem.
3. září 2025
prap. Mgr. Martin Stránský