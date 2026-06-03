Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Rvačka několika osob ve Chvalešovicích
Přivítáme vaše svědectví, které může přispět k objasnění případu.
Policisté z obvodního oddělení Hluboká nad Vltavou šetří úkony k objasnění případu fyzického napadení v obci Chvalešovice.
V sobotu 16. května 2026 v 22:30 hod. u rodinného domu č. 69, před místní diskotékou, dosud neznámý pachatel, několika údery pěstí napadl do horní části těla mladého muže, kterému způsobil zranění, jenž si vyžádalo následné ošetření ve zdravotnickém zařízení. Dále na stejném místě ve stejnou dobu další osoby velmi hrubým způsobem napadli další dva muže, kdy útok byl opět veden do horní poloviny těla.
Policisté do současné doby prověřili okolnosti napadení, ale přesto žádají další svědky incidentu, kteří si průběh rvačky mohli třeba nahrávat na mobilní telefony, či znají aktéry útoku, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení Hluboká nad Vltavou, Masarykova 49, telefon 974 226 730 nebo na linku tísňového volání 158.
Děkujeme za vaši pomoc.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
3. června 2026