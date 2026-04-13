Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Rušný víkend Velitele policie
Střelba z plynové pistole, pátrací akce či evakuace osob z prodejny.
Červená vesta s nápisem VELITEL POLICIE není módní doplněk, ale označení speciálně vycvičených, vyškolených a vybavených policistů, kteří jsou nepřetržitě připraveni převzít řízení sil a prostředků na místě mimořádných událostí. Mimo jiné mají k dispozici speciálně upravený vůz, který disponuje dalším doplňkovým vybavením pro efektivnější práci zakročujících policistů, ale i pro zajištění života a zdraví osob.
Uplynulý víkend měli Velitelé policie v Pardubicích napilno. Celkem byli zařazeni do akce osmkrát. Ve čtyřech případech se jednalo o oznámení k osobám se zbraněmi. Třikrát se naštěstí jednalo o planý poplach, ale v sobotu brzy ráno došlo po slovní rozepři k několika výstřelům do vzduchu z plynové pistole na autobusovém nádraží v Pardubicích. Díky rychlé reakci hlídek jsme podezřelého muže vypátrali, zbraň včetně střeliva jsme zajistili a 34letý muž je nyní podezřelý z přestupku dle zákona o zbraních a střelivu.
Pátrací akce jsou dalším případem, kde má Velitel policie své uplatnění. Sbírá veškeré potřebné informace, reaguje na nové poznatky, které ihned předává hlídkám, o kterých má dokonalý přehled a činí tak pátrání efektivnější. Tyto zkušenosti jsme si ověřili při dvou pátracích akcích. I díky tomu se podařilo jednu pohřešovanou osobu vypátrat do 45 minut od oznámení a druhou za necelé tři hodiny. Obě byly v pořádku.
V neděli podvečer musel Velitel policie vyrazit na místo oznámení požáru prodejny na S. K. Neumanna v Pardubicích. Policisté evakuovali celkem 10 osob, hasiči se postarali o oheň a následné odvětrání prodejních prostor. Celá událost se naštěstí obešla bez zranění.
13. dubna 2026
por. Mgr. Tomáš Dub