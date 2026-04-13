Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Rušný víkend Velitele policie

Střelba z plynové pistole, pátrací akce či evakuace osob z prodejny. 

Červená vesta s nápisem VELITEL POLICIE není módní doplněk, ale označení speciálně vycvičených, vyškolených a vybavených policistů, kteří jsou nepřetržitě připraveni převzít řízení sil a prostředků na místě mimořádných událostí. Mimo jiné mají k dispozici speciálně upravený vůz, který disponuje dalším doplňkovým vybavením pro efektivnější práci zakročujících policistů, ale i pro zajištění života a zdraví osob.

Uplynulý víkend měli Velitelé policie v Pardubicích napilno. Celkem byli zařazeni do akce osmkrát. Ve čtyřech případech se jednalo o oznámení k osobám se zbraněmi. Třikrát se naštěstí jednalo o planý poplach, ale v sobotu brzy ráno došlo po slovní rozepři k několika výstřelům do vzduchu z plynové pistole na autobusovém nádraží v Pardubicích. Díky rychlé reakci hlídek jsme podezřelého muže vypátrali, zbraň včetně střeliva jsme zajistili a 34letý muž je nyní podezřelý z přestupku dle zákona o zbraních a střelivu.

Pátrací akce jsou dalším případem, kde má Velitel policie své uplatnění. Sbírá veškeré potřebné informace, reaguje na nové poznatky, které ihned předává hlídkám, o kterých má dokonalý přehled a činí tak pátrání efektivnější. Tyto zkušenosti jsme si ověřili při dvou pátracích akcích. I díky tomu se podařilo jednu pohřešovanou osobu vypátrat do 45 minut od oznámení a druhou za necelé tři hodiny. Obě byly v pořádku.

V neděli podvečer musel Velitel policie vyrazit na místo oznámení požáru prodejny na S. K. Neumanna v Pardubicích. Policisté evakuovali celkem 10 osob, hasiči se postarali o oheň a následné odvětrání prodejních prostor. Celá událost se naštěstí obešla bez zranění.

13. dubna 2026
por. Mgr. Tomáš Dub

Odkazy do noveho okna

foto PČR 1

foto PČR 1 

Detailní náhled

foto PČR 2

foto PČR 2 

Detailní náhled

foto PČR 3

foto PČR 3 

Detailní náhled

foto PČR 4

foto PČR 4 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 