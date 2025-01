Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Rušný víkend v Havířově

Během uplynulého víkendu čtyři řidiči na Karvinsku nerespektovali výzvy policistů k zastavení a pokusili se ujet.

Prvním byl řidič osobního vozidla Toyota Corolla, kterého v sobotu 25. ledna 2025 v brzkých ranních hodinách chtěla zkontrolovat hlídka policistů obvodního oddělení Havířov 3. Nereagoval na výstražné modré a červené světlo použité společně s nápisem STOP POLICIE a místo zastavení začal ujíždět. Zběsilá jízda, která vedla z Havířova přes Ostravu a zpět na Karvinsko, byla ukončena v Petřvaldu. Dvaačtyřicetiletý muž policistům uvedl, že výzvu k zastavené nerespektoval, protože má platný zákaz řízení a navíc je pod vlivem pervitinu, což potvrdil orientační test.

V rámci zkráceného přípravného řízení mu havířovští policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí trest odnětí svobod až na dva roky. Jízda pod vlivem drog bude řešena v rámci přestupkového řízení příslušným správním orgánem.

V sobotu večer byla oznámena krádež osobního vozidla Škoda Fabia. Neznámému pachateli stačilo pár vteřin, aby naskočil do zaparkovaného neuzamčeného a nastartovaného vozidla a odjel s ním. Do pátrání byly zapojeny hlídky obou havířovských obvodních oddělení a také policisté z Petřvaldu. Právě v Petřvaldu zaregistrovali policisté auto odpovídající popisu. Řidič na výzvu k zastavení nereagoval a ujížděl směrem na Havířov. V Havířově – Šumbarchu naboural do reklamního bilbordu, vyskočil z auta a pokusil se o útěk. Ten se mu nezdařil, policisté jej po několika metrech zadrželi. Dechová zkouška následně prokázala více než 1,6 promile.

Policisté obvodního oddělení Havířov 1 pětadvacetiletému cizinci za účasti tlumočníka sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Jen o několik minut později začalo v Horní Suché pronásledování osobního automobilu BMW. Jeho řidič na výzvu policistů oddělení hlídkové služby zprvu zareagoval, a vůz při pravém okraji vozovky zastavil. Ovšem následně se prudce rozjel. Do pronásledování byla zapojena také hlídka místního obvodního oddělení. Po zhruba dvaceti minutách, kdy vozidlo ujíždělo nejen po místních komunikacích, ale také v parku, jeho řidič zastavil. V evidenci policisté zjistili, že pětačtyřicetiletý muž má zákaz řízení všech motorových vozidel platný do dubna příštího roku. Dechová zkouška na alkohol byla negativní, ovšem orientační test na přítomnost návykových látek vyšel pozitivně.

V rámci zkráceného přípravného řízení mu policisté obvodního oddělení Havířov 3 sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí trest odnětí svobod až na dva roky. Jízda pod vlivem drog bude řešena v rámci přestupkového řízení příslušným správním orgánem.

Čtvrté pronásledování zahájili v neděli po druhé hodině v noci policisté krajské speciální pořádkové jednotky. V Havířově chtěli provést silniční kontrolu řidiče sportovního motocyklu, který neměl rozsvícené světlo. Ten však na znamení nereagoval a před hlídkou ujížděl. Do několika minut bylo pronásledování, do kterého se zapojili také policisté havířovského obvodního oddělení, ukončeno zadržením řidič. Jednalo se o nezletilého chlapce, který neměl příslušného řidičského oprávnění."

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

29. 1. 2025

