Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Rušení nočního klidu - doplnění
Podezřelí před policisty utíkali.
Policisté z oddělení hlídkové služby vyjížděli v neděli 17. května krátce po 23:00 hodině k oznámenému případu rušení nočního klidu v jednom domě v Českých Budějovicích. Po příjezdu se policisté na místě spojili s oznamovatelem, který uvedl, že dva muži, kteří v domě bydlí, se chovali hlučně a pravděpodobně byli pod vlivem alkoholu. Oba podezřelí v okamžiku, kdy se dozvěděli o příjezdu policejní hlídky, začali z místa utíkat. Oba policisté se za nimi okamžitě vydali a opakovaně je vyzývali, aby zastavili. Na místo dorazili i další policisté. Pronásledování pokračovalo několika ulicemi. Nakonec oba muže (nar. 2003 a 2007) policisté dostihli, zajistili a eskortovali na obvodní oddělení České Budějovice k provedení dalších úkonů. Jsou podezřelí ze spáchání přestupkového jednání. Služební funkcionář zároveň s tímto případem prověřuje, zda byl zákrok policisty proti jednomu z mužů v souladu se zákonem. Reaguje tak na videozáznam z policejního zákroku, který se objevil na sociálních sítích.
Ve středu 20. května předaly kontrolní orgány Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje tento případ Generální inspekci bezpečnostních sborů.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
19. května 2026