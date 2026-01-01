Rumburští kriminalisté objasnili rozsáhlý případ podvodů s humanitárními dávkami
Skupina cizinců měla pomocí digitálně upravených lékařských posudků fingovat invaliditu a připravit stát o více než 2,3 milionu korun. Obviněno je 22 osob.
Více než dvacet obviněných, padělané lékařské posudky a milionové škody. Takový je výsledek případu, který se díky cílené a důkladné práci podařilo rozkrýt rumburským kriminalistům. Ti se začali případem zabývat na základě podnětu upozorňujícího na podezřelé žádosti o humanitární dávky.
Následným prověřováním kriminalisté zjistili, že nejde o jednotlivé excesy, ale o promyšlené podvodné jednání. Zahájili proto trestní stíhání celkem 22 cizinců podezřelých z padělání lékařských posudků a neoprávněného čerpání státní podpory a obvinili je z přečinů padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu a podvodu.
Hlavní roli měl podle kriminalistů sehrát sedmačtyřicetiletý muž, který měl v období od října do prosince 2023 na Děčínsku padělané dokumenty vytvářet. Využívat k tomu měl originální lékařský posudek jako předlohu, kterou následně upravoval pomocí grafických programů. Takto vzniklé padělky opatřené upravenými údaji, razítky a podpisy měl předávat dalším osobám, případně je sám využívat při komunikaci s úřady.
Do případu je zapojeno dalších 21 osob cizí státní příslušnosti ve věku od 25 do 72 let. Část z nich měla padělané dokumenty aktivně využívat při žádostech o navýšení humanitární dávky, další pak v menším rozsahu. Na základě falešných potvrzení o invaliditě měli cizinci pobírat v různých obdobích v rozmezí let 2023 až 2025 vyšší dávky určené osobám se zdravotním postižením, ačkoliv na ně neměli nárok. Jednotlivé škody se pohybují od desítek tisíc až po částky přesahující sto tisíc korun.
Zásadní roli v prověřování případu sehrály znalecké posudky a analýza digitálních stop. Bylo prokázáno, že dokumenty byly ve většině případů vytvořeny pomocí softwarové manipulace, zejména retuší původních údajů, kopírováním razítek a podpisů nebo skládáním dokumentů z více zdrojů. V řadě případů navíc vznikly z jediné originální předlohy, což potvrdilo jejich společný původ.
Kriminalisté tak postupně rozkryli celý mechanismus podvodného jednání od výroby padělků až po jejich následné využití při žádostech o humanitární dávky státní podpory. Celková způsobná škoda byla vyčíslena na více než 2,3 milionu korun.
Všichni obvinění jsou stíháni pro podezření ze spáchání přečinů padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu a podvodu. V případě prokázání viny hrozí hlavnímu obviněnému i dalším osobám zapojeným ve větším rozsahu až pětiletý trest odnětí svobody, ostatním pak tresty až do výše dvou let v závislosti na výši způsobené škody. Případ kriminalisté nadále vyšetřují a s největší pravděpodobností se okruh obviněných ještě rozšíří.
Děčín 15. dubna 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje