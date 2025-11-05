Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Rukojmí se podařilo zachránit
Taktické cvičení plné vyjednávání, taktiky i operativní práce proběhlo v Pardubicích.
V policejním areálu Opočínek nedaleko Pardubic proběhlo dnes dopoledne koordinační cvičení Útvaru rychlého nasazení, zásahových jednotek a dalších útvarů, včetně prvosledových hlídek Krajského ředitelství Pardubického kraje. Hlavním tématem akce byli rukojmí.
Prvosledové hlídky dorazily na místo události jako první a zajistily perimetr napadené budovy. Veliteli policie předaly základní informace a ten si na místo vyžádal další potřebné jednotky. Vyjednavači navázali spojení s pachateli, kriminalisté operativní činností zjistili totožnost útočníků a začala „hra“ s komunikací, koordinací složek a rozhodovací schopností velitelů. Když už se vyjednávání zdálo úspěšné, přišlo od ozbrojené trojice mužů ultimátum.
Pak už nebylo na co čekat a muži z elitních útvarů Policie ČR se v krátkém čase připravili na zákrok. Ten proběhl podle dobře koordinovaného scénáře, rukojmí se podařilo zachránit, dva pachatele eliminovat a posledního zadržet.
Doufejme, že takových „ostrých“ zákroků bude v budoucnu co nejméně, ale pokud něco podobného nastane, i díky takovýmto cvičením BUDEME PŘIPRAVENI.
5. listopadu 2025
por. Mgr. Tomáš Dub