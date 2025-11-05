Policie České republiky  

Pardubický kraj

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Rukojmí se podařilo zachránit

Taktické cvičení plné vyjednávání, taktiky i operativní práce proběhlo v Pardubicích. 

V policejním areálu Opočínek nedaleko Pardubic proběhlo dnes dopoledne koordinační cvičení Útvaru rychlého nasazení, zásahových jednotek a dalších útvarů, včetně prvosledových hlídek Krajského ředitelství Pardubického kraje. Hlavním tématem akce byli rukojmí.

Prvosledové hlídky dorazily na místo události jako první a zajistily perimetr napadené budovy. Veliteli policie předaly základní informace a ten si na místo vyžádal další potřebné jednotky. Vyjednavači navázali spojení s pachateli, kriminalisté operativní činností zjistili totožnost útočníků a začala „hra“ s komunikací, koordinací složek a rozhodovací schopností velitelů. Když už se vyjednávání zdálo úspěšné, přišlo od ozbrojené trojice mužů ultimátum.

Pak už nebylo na co čekat a muži z elitních útvarů Policie ČR se v krátkém čase připravili na zákrok. Ten proběhl podle dobře koordinovaného scénáře, rukojmí se podařilo zachránit, dva pachatele eliminovat a posledního zadržet.

Doufejme, že takových „ostrých“ zákroků bude v budoucnu co nejméně, ale pokud něco podobného nastane, i díky takovýmto cvičením BUDEME PŘIPRAVENI.

5. listopadu 2025
por. Mgr. Tomáš Dub

foto PČR 1

foto PČR 1 

foto PČR 2

foto PČR 2 

foto PČR 3

foto PČR 3 

foto PČR 4

foto PČR 4 

foto PČR 5

foto PČR 5 

foto PČR 6

foto PČR 6 

