Rozšiřujeme systém automatizovaných hraničních kontrol
eGATE bude nově na letišti Václava Havla i pro vybrané občany třetích zemí.
Od tohoto pátku mohou systém automatizované hraniční kontroly eGATE na Letišti Václava Havla Praha nově využívat také vybraní občané třetích zemí, a to státní příslušníci Velké Británie, Japonska, Tchaj-wanu nebo Jižní Koreje. Služba bude dostupná pouze na odletech mimo schengenský prostor.
Doposud mohli eGATE využívat pouze občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska starší 15 let s biometrickým pasem.
K rozšíření systému na občany třetích zemí Policie ČR přistupuje bezprostředně poté, co byl v rámci Evropské unie v dubnu 2026 spuštěn systém Entry/Exit (EES). Dřívější spuštění nebylo z technických důvodů možné; po dubnovém zprovoznění celoevropského systému bylo nutné technologii eGATE na tento nový provoz připravit a důkladně otestovat v reálných podmínkách na odletech.
Rozšíření systému přichází před začátkem letní sezony, kdy letiště odbavuje výrazně vyšší počty cestujících. Zároveň se každoročně navyšuje i celkový počet odbavených cestujících, který se nezadržitelně blíží k dvaceti milionům ročně. Ředitelství služby cizinecké policie si od novinky slibuje především zrychlení a zefektivnění hraničních kontrol.
Při nastavování systému je pro Policii ČR prioritou plynulý pohyb občanů Evropské unie. Celý proces je nastaven tak, aby byl v přísném souladu se Schengenským hraničním kodexem a aby prioritní odbavení občanů EU zůstalo zachováno.
Širší využívání automatizované hraniční kontroly znamená další významný posun v provádění hraničních kontrol. Technologie umožňuje zachovat vysoké bezpečnostní standardy a zároveň uvolní kapacity policistů pro důkladnější hraniční kontrolu rizikových cestujících. Na mezinárodním letišti v Praze příslušníci cizinecké policie, mimo jiného, každoročně odhalují desítky padělaných nebo pozměněných cestovních dokladů.
„Zkušenosti z prvních měsíců provozu systému EES jsme již promítli do organizace letního provozu i nastavení kapacit v prostoru pasové kontroly. Rozšíření využití eGATE na další skupiny cestujících vnímáme jako důležitý krok ke zrychlení a většímu komfortu odbavení při zachování všech bezpečnostních standardů. V období letní sezony očekáváme, že novinka přispěje ke zkrácení čekacích dob a ještě plynulejšímu průchodu cestujících letištěm,“ uvádí Ing. Martin Kučera, člen představenstva Letiště Praha zodpovědný za provoz a bezpečnost.
„Jsme vděční Letišti Praha, Cizinecké policii ČR a Ministerstvu vnitra za jejich podporu při zajištění rychlého a plynulého průchodu britských cestujících letištěm. Přístup k eGATE zlepší více než dva miliony cest, které jsou každoročně uskutečněny mezi Letištěm Praha a Spojeným královstvím,“ uvedl Matt Field, britský velvyslanec v České republice.
kpt. Josef Urban
tiskový mluvčí
Ředitelství služby cizinecké policie
15. května 2026