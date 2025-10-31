Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Rozsáhlý nález munice v Bartošovicích v Orlických horách
Dvoudenní zásah pyrotechnika u hraničního přechodu.
V úterý 28. října 2025 krátce po poledni oznámil muž ve věku 48 let na tísňovou linku 158 nález předmětu připomínajícího munici, který se nacházel v lesním porostu přibližně 300 metrů od hraničního přechodu v Bartošovicích v Orlických horách.
Na místo byli neprodleně vysláni policisté z obvodního oddělení Policie ČR v Rokytnici v Orlických horách, kteří prostor zajistili a provedli prvotní šetření. Oznamovatel uvedl, že při rekreačním hledání kovových předmětů pomocí detektoru kovů společně se svým nezletilým synem narazil v hloubce přibližně 30 cm na podezřelý kovový objekt. Vzhledem k charakteru nálezu přivolali policisté na místo specialistu – policejního pyrotechnika.
Ten dorazil v odpoledních hodinách a zahájil odborný průzkum. Během prvního dne bylo vykopáno 28 kusů dělostřelecké munice ráže 105 mm, 1 kus ráže 75 mm a 2 nábojky ráže 105 mm. Výkopové práce byly v podvečer přerušeny a prostor byl po celou noc nepřetržitě střežen policejní hlídkou.
Ve středu 29. října pokračovaly výkopové práce za asistence těžké techniky. Celkem bylo nalezeno 110 kusů dělostřelecké munice ráže 105 mm, 13 kusů ráže 75 mm a 3 nábojky. Po ukončení průzkumu byla veškerá munice bezpečně převezena do specializovaného skladu v Ralsku. Převoz proběhl za doprovodu policejní hlídky z Rokytnice v Orlických horách.
Policie České republiky důrazně apeluje na veřejnost, aby v případě nálezu jakéhokoli podezřelého předmětu – zejména takového, který může připomínat munici, výbušninu nebo jiný nebezpečný materiál – postupovala s maximální opatrností.
Jak správně postupovat při nálezu podezřelého předmětu:
- Nemanipulujte s předmětem. Nepokoušejte se ho vykopávat, přemisťovat ani zkoumat.
- Okamžitě kontaktujte Policii ČR na tísňové lince 158.
- Zajistěte bezpečný odstup od místa nálezu a upozorněte okolí.
- Vyčkejte příjezdu policejní hlídky nebo pyrotechnika.
Děkujeme všem občanům, kteří v podobných situacích postupují zodpovědně. Právě jejich obezřetnost a včasné oznámení umožňují odborným složkám bezpečně zasáhnout, minimalizovat rizika a chránit zdraví i majetek ostatních.
por. Karolína Macháčková
31.10.2025