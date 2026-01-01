Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Rozsáhlá kontrola cizinců v Brně
Cizinečtí policisté odhalili 14 případů nelegální práce. [VIDEO]
Závěr května byl v jihomoravské metropoli ve znamení rozsáhlé kontrolní akce cizinecké policie. Dvě desítky jihomoravských cizineckých policistů se zaměřily především na odhalování nelegálního zaměstnávání cizinců, kontrolu dodržování pobytového režimu a pátrání po osobách a věcech. Součástí opatření bylo také odhalování trestné činnosti související s padělanými či pozměněnými doklady.
Během jednodenní akce policisté zkontrolovali celkem 432 osob, z toho 312 občanů třetích zemí. Současně provedli silniční kontroly v centru Brna, při nichž zkontrolovali 283 vozidel, včetně tří autobusů. Zaměřili se především na zahraniční vozidla, jejich řidiče a mezinárodní autobusové spoje. Hlídky rovněž provedly kontroly na několika vytipovaných stavbách v různých částech města.
Při silniční kontrole SUV policisté odhalili řidiče, který předložil padělaný moldavský řidičský průkaz. Nejprve tvrdil, že je doklad pravý, avšak po upozornění na zjištěné nedostatky v jeho ochranných prvcích přiznal, že mu byl originální řidičský průkaz v domovské zemi zadržen. Proto si nechal vyhotovit padělek, aby mohl nadále řídit vozidlo na území České republiky. Muž nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny, za který mu v případě prokázání viny hrozí až několikaletý trest odnětí svobody.
Výsledkem kontrol na stavbách bylo zajištění čtrnácti občanů jednoho ze států střední Asie, kteří vykonávali nelegální práci. V jednom z kontrolovaných objektů reagovali někteří pracovníci na příjezd policistů útěkem. Několik z nich se pokusilo ukrýt hluboko v připravených betonářských výztužích v prostoru určeném k následnému zabetonování. Z úkrytu se museli dostat pomocí žebříku. Ani jim se důkladné kontrole nepodařilo vyhnout. Policisté následně zjistili, že vykonávali zaměstnání bez příslušného oprávnění.
Obdobné kontrolní akce budou jihomoravští cizinečtí policisté realizovat i nadále. Jejich cílem je odhalování nelegální migrace, nelegálního zaměstnávání cizinců a další protiprávní činnosti, která narušuje veřejný pořádek a bezpečnost na území České republiky.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 9. června 2026.