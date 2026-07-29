Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Rozmohl se nám tu takový nešvar
Vlak s 5letou dívkou odjel ze zastávky, zatímco z něj otec na okamžik vystoupil.
O víkendu jsme informovali o případu, kdy dítě zůstalo na nástupišti a zbytek rodiny odjel vlakem. Uběhly pouhé tři dny a prázdninová „minisérie“ má další pokračování. I tentokrát vše začalo na pardubickém vlakovém nádraží, jen scénář byl trochu jiný.
Když vlak zastavil ve stanici, otec pětileté dívky pouze na okamžik vystoupil z vlaku s úmyslem se ihned vrátit. Dveře se však krátce po jeho výstupu zavřely a vlak se rozjel. Holčička ale naštěstí u sebe měla telefonní kontakt na svého tatínka, a tak se okamžitě rozjela koordinace všech zúčastněných.
Průvodčí zkontaktoval otce a současně celou situaci oznámil na linku 158 s tím, že vlak mimořádně zastaví v České Třebové, kde si dívku převzali strážníci a vyčkali tam s osamělou pasažérkou až do příjezdu jejího otce. Nepříjemný zážitek tak skončil šťastným shledáním.
Zejména teď o letních prázdninách, kdy rodiny cestují, navštěvují koupaliště, festivaly, zoologické zahrady a další místa s velkým množstvím lidí, stačí malý okamžik, a dítě se v davu lehce ztratí. Právě v takových situacích může obyčejné telefonní číslo výrazně usnadnit a urychlit jeho bezpečný návrat k rodičům.
Co doporučit dětem, pokud se ztratí:
- Zastav se a nepanikař
- Zůstaň na místě
- Oslov policistu, průvodčího, zaměstnance, nebo jinou důvěryhodnou osobu
- Zavolej rodičům nebo sděl jejich telefonní číslo
- Neodcházej s cizím člověkem
29.července 2026
por. Mgr. Iveta Kopecká