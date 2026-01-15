Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Rozhodnutí soudu nebral v potaz
Odsouzený muž se trestu nevyhnul.
Před chladným počasím, a především před nástupem do výkonu trestu se 43letý muž skrýval v sušárně bytového domu ve Strakonicích. Na základě oznámení na tísňovou linku 158 o výskytu problémové osoby policisté místo zkontrolovali a zjistili, že se jedná o známého recidivistu, na kterého soud vydal příkaz k dodání do výkonu trestu.
Protože muž do výkonu trestu úmyslně nenastoupil, policisté jej omezili na osobní svobodě a následně eskortovali do věznice, kde si odpyká uložený trest za svá předchozí protiprávní jednání. Svým jednáním se navíc dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, jelikož na výzvu bez závažného důvodu nereagoval a nástup do výkonu trestu úmyslně ignoroval.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
