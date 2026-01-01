Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Rozhodl se poslat celou částku
Zájemce o motocykl uvěřil podvodníkovi.
Policisté ze Židlochovic prověřují případ internetového podvodu, při němž poškozený reagoval na inzerát na prodej ojetého motocyklu Jawa 350 za lákavou cenu dvaceti tisíc korun. Zájemce kontaktoval inzerenta na telefonním čísle uvedeném v nabídce. Komunikace probíhala nejprve prostřednictvím SMS a následně telefonicky. Prodejce působil důvěryhodně, mluvil plynulou češtinou a kupujícímu sdělil, že si motocykl může odvézt klidně až za měsíc. Podle domluvy měl kupující uhradit pouze zálohu. Ten se však rozhodl odeslat rovnou celou částku, což se ukázalo jako zásadní chyba. Na uvedený bankovní účet poslal dvacet tisíc korun. Po převodu peněz prodejce přestal komunikovat, jeho telefonní číslo bylo nedostupné.
Podvodníci postupují obdobně i v dalších případech. Prvním varovným signálem bývá neobvykle nízká cena. Falešní prodejci nabízejí zboží, které ve skutečnosti nemají, a snaží se působit seriózně. Často vytvářejí dojem, že je o nabídku velký zájem, a kupující tlačí k rychlé platbě předem. Jakmile peníze obdrží, přestanou komunikovat a zmizí. Netýká se to pouze motocyklů – podvodné inzeráty se objevují napříč všemi kategoriemi zboží. Policisté proto doporučují neposílat peníze předem neznámým osobám, trvat na osobním převzetí zboží a být obezřetní u nabídek, jejichž cena se výrazně liší od obvyklé hodnoty.
por. David Chaloupka, 24. února 2026