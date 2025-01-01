Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Rozbrušovačku pohotově využil
Zkušeného zloděje ve Znojmě zadrželi policisté zásahové jednotky.
Čtyři zlodějské výpravy realizoval během několika posledních dní na Znojemsku čtyřiačtyřicetiletý muž. V okrajové části Znojma se po překonání plotu dostal na pozemek vedle rodinného domu, kde měl jeho majitel odstavený obytný přívěs. Ten zkušený zloděj násilím otevřel a prohledal. Vedle dalších věcí odcizil i akturozbrušovačku. Škoda je nejméně deset tisíc korun.
Ve stejné obci se vloupal do skladu nářadí tamního spolku. Z něj odcizil různé nářadí a náčiní, plynový vařič a k němu dvě plynové láhve. I v tomto případě je škoda vyšší než deset tisíc korun.
Při noční výpravě do bytového domu ve Znojmě, kam se dostal vcelku pohodlně po překonání zámku vstupních dveří, odcizil z chodby dětskou autosedačku.
Věci za nejméně tři sta tisíc korun získal při vloupání do rodinného domu na okraji Znojma. Tam poničil skleněnou výplň okna v přízemí. Z domu si vedle elektroniky, notebooku a svršků odnesl i příruční trezorek, v němž byly šperky a legálně držená zbraň majitele domu.
Znojemští kriminalisté vyhodnotili získané stopy a kamerové záznamy z bezpečnostních kamer. V průběhu vyšetřování byl nalezen i odhozený trezorek, který pachatel otevřel rozbrušovačkou. To už měli podezření na pro krádeže dříve trestaného čtyřiačtyřicetiletého muže z Ostravska. Zjistili také, kde ve Znojmě přebývá. Tam jej následně policisté zásahové jednotky zadrželi. Na místě rovněž zajistili řadu věcí pocházejících z trestné činnosti. Muž je nyní stíhaný vazebně. Kriminalisté navíc zjišťují, zda nehraje důležitou roli i dalších podobných případech.
