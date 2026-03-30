Rozbili výlohu a hajlovali na ulici
Kriminalisté pátrají po skupině několika mužů, kteří v ulici Milady Horákové rozbili výlohu a poté napadli oznamovatele pěstmi a pepřovým sprejem.
Pražští policisté prověřují případ poškození výlohy a vstupních dveří, ke kterému došlo na začátku roku v ulici Milady Horákové v Praze 7. Skupina neznámých pachatelů tímto jednáním způsobila škodu za bezmála třicet tisíc korun. Poté se mladí muži dostali do verbálního konfliktu s mužem, kterého následně napadli pepřovým sprejem a udeřili ho několikrát pěstí do oblasti obličeje. Kriminalisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je průběh celého napadení velmi dobře zachycen. Jelikož již detektivové vyčerpali všechny pátrací prostředky, a i přesto se jim agresory nepodařilo ztotožnit, žádají o pomoc širokou veřejnost. Pokud kohokoliv na záběrech poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jejich dopadení, volejte prosím linku 158.
Skupina mladých mužů je podezřelá ze spáchání trestných činů výtržnictví, ublížení na zdraví, poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
30. března 2026