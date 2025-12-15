Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Rozbil zaparkované auto
Škoda se vyšplhala na 200 tisíc korun.
Škodu ve výši přibližně 200 000 korun způsobil dosud neznámý pachatel, který v noci ze soboty na neděli 14. prosince 2025 poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Octavia. Automobil stál na parkovišti naproti květinářství Oáza v ulici Katovická ve Strakonicích. Pachatel dosud nezjištěným předmětem rozbil oba přední světlomety, čelní sklo a zadní pravé světlo. Zároveň poškodil všechny čtyři pneumatiky vozidla.
Policisté se případem zabývají a žádají případné svědky, kteří se v uvedené době pohybovali v okolí místa činu nebo si všimli podezřelého jednání, aby se přihlásili na nejbližší policejní služebně nebo zavolali na linku 158. Pomoci může i jakákoli informace vedoucí k objasnění případu.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
15. prosince 2025