Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Rozbil okno u auta kvůli bonbónům

BRNO: Kriminalisté dopadli další osoby podezřelé z vloupání do aut.

To že „Auto není trezor“ má v povědomí už asi většina lidí, zlodějům to ovšem stále nedochází a pořád hledají v zaparkovaných vozidlech cennosti. Způsobují tak majitelům převážně nepříjemnosti a škodu poškozením.

Brněnští kriminalisté v těchto dnech objasnili další sérii vloupání do vozidel. Nejméně pětatřicet případů má mít od začátku února na svědomí dvojice mužů ve věku sedmačtyřicet a dvaadvacet let. Většinu skutků provedli společně, za deset případů je zodpovědný pouze starší z mužů.

Do vozidel se dostávali zcela prostě, a to za pomocí kladívka, kterým rozbili okno. Brali peníze, elektroniku a věci, které bylo možno nějakým způsobem zpeněžit. V jednom případě to bylo například vybavení na turistiku a kempování. V květnu dokonce staršího nenechavce zlákaly pouze bonbóny, které ležely viditelně mezi předními sedadly a on na ně dostal chuť.

Dvojice tak svým jednáním způsobila majitelům aut celkovou škodu tři sta padesát tisíc korun, z toho ovšem přes dvě stě tisíc je škoda způsobená rozbitím skleněných výplní oken. Oba pánové již mají trestní minulost a nyní čelí obvinění z trestných činů krádež, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, ze které jim hrozí několikaletý pobyt za mřížemi.

por. Andrea Cejnková, 4. června 2025

