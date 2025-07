Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Rotvajler zdarma? Nikoli, jen další podvod

CHOMUTOVSKO - Místo slíbeného štěněte zdarma přišla o 26 tisíc.

O tom, že podvodníci ve snaze získat cizí peníze využívají různé historky, se na vlastní kůži přesvědčila 36letá žena z Jirkova.

Ta si chtěla pořídit štěně a prohlížela tedy inzeráty na internetovém portále Sbazar. Přitom ji zaujal inzerát nějaké paní, která chtěla darovat stěně rotvajlera, jelikož se prý o něho nemohla starat. Zájemkyně tedy začala s paní komunikovat přes email, jenž byl u inzerátu uveden jako jediný kontakt. Paní na otázky odepsala, že štěně je v pořádku a je očkované, akorát že je v Chorvatsku, ale může ho zaslat přes kurýrní společnost. Jirkovanka souhlasila a následně ji přes aplikaci WhatsApp kontaktoval údajný pracovník doručovací společnosti s tím, že je nutné za přepravu psa uhradit částku 3.500 korun a poskytl jí instrukce pro provedení platby. Ona tedy provedla online převod požadované částky ze svého bankovního účtu. Poté, co peníze odeslala, informoval ji tento „pracovník“, že musí zaplatit za přepravku, ve které bude štěně umístěno během letu, a to částku 15.500 korun. Mělo se jednat o zálohu, která jí po doručení bude vrácena. Dotyčná tedy po domluvě s „darující“ ženou zaslala částku 9 tisíc korun s tím, že zbytek doplatí darující. Po zaplacení ji však opět kontaktoval pracovník doručovací společnosti, tentokrát kvůli tomu, že štěně při přepravě zesláblo a potřebuje posilovací vakcínu, aby cestu zvládlo. Za ni žena zaplatila požadovaných 7.800 korun a poté ještě dalších 5.700 za povolení, aby pes mohl vycestovat do jiné země. Bohužel až po odeslání této poslední částky poškozené došlo, že se zřejmě jedná o podvod. Žádné štěně neobdržela a peníze jí také nikdo nevrátil. Naopak ji údajný přepravce ještě opakovaně kontaktoval s požadavkem na uhrazení dalších několika tisíc za čip pro psa. Částku 4.900 již žena neposlala, ale i tak přišla celkem o 26 tisíc korun.

Policisté popsaný případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu a současně opětovně vyzývají k obezřetnosti. Mějme na paměti, že podvody v online prostředí nejsou ničím neobvyklým a podvodníci neustále přichází s novými způsoby, jak z důvěřivých lidí peníze vylákat.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 22. července 2025

